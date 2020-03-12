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رياضة

لجنة الاستئناف تحسم مصير عقوبات السوبر المصري

الخميس 12/مارس/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن موعد حسم لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة عقوبات مباراة السوبر المصري ولقاء القمة المؤجلة بين النادى الأهلى والزمالك.

كان قطبا الكرة المصرية تقدما بتظلم حيال العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط التى عاقبت محمود عبدالمنعم كهربا وأمام عاشور بالإيقاف إلى نهاية الموسم وإيقاف شيكابالا 8 مباريات واحلى وياسر إبراهيم وعبدالله جمعة وإدارة الزمالك فضلا عن اعتبار الفارس الأبيض خاسرا فى لقاء القمة وخصم 6 نقاط.

قال المصدر إن لجنة الاستئناف سوف تعلن عن القرار النهائي فى التظلم المقدم من جانب الأهلي والزمالك حيال عقوبات السوبر والقمة المؤجلة الاسبوع القادم.

لفت إلى أن لجنة الاستئناف سوف تقوم بتخفيض عقوبة كهربا وشيكابالا وأمام عاشور بعد التظلم ودراسة الواقعة الصادرة فى لقاء السوبر المصرى الذى أقيم فى الامارات وتوج خلاله الأبيض باللقب.

شدد على أن لجنة الاستئناف سوف تعلن عن تأييد قرار إدارة المسابقات باعتبار نادى الزمالك خاسرا بهدفين دون رد وخصم 6 نقاط من رصيده وذلك بعد الاطلاع على كافة التقارير الواردة من الحكم الليتوانى ومراقب المباراة  إلى جانب رؤية الجهات الأمنية والحالة المرورية.
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