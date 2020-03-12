محافظ الجيزة: الدفع بـ 400 معدة بالشوارع لشفط مياه الأمطار

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات، إضافة إلى الوقوف على حالة الشوارع.





وأكد محافظ الجيزة أنه تم الدفع ب 400 معدة متنوعة لشفط مياه الأمطار حيث تم التركيز على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية لعدم التأثير على الحركة المرورية.





وتابع محافظ الجيزة ميدانيًا مجهودات رفع مياه الامطار بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور وشمال والعمرانية والهرم، مشيرًا أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات الطقس السيئ منذ بداية فصل الشتاء بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة.





وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم حصر أماكن التهديدات خلال فترات سقوط الأمطار فى المرات السابقة والتى وصلت إلى 68 نقطة والتى تقع بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق وأعلى الدائرى وعدد من الشوارع الرئيسية مؤكدًا علي الاستعداد الكامل للتوجه السريع نحو أي تجمعات للمياه لإزالتها.





وأشار إلى أن مراكز ومدن المحافظة تشهد مجهودات مكثفه لرفع أثار الامطار حيث تم رفع حالة التأهب القصوي وتوجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني، كما تم مسبقًا رفع كفاءة مخرات السيول في مركزي أطفيح والصف لاستقبال الأمطار.





كما وجه راشد بإلغاء الإجازات لكافة فرق العمل الميدانية لمواجهة الطقس السيئ ورفع آثار الأمطار .



