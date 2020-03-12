الأمطار تغرق الصاغة.. أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وإغلاق كل المحلات









سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 722 جنيها مقابل 725 جنيها خلال مستهل التعاملات.





سعر الذهب اليوم





وسجلت اسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 619 جنيها مقابل 621 جنيها.





وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو481 جنيها مقابل 483 جنيها في تعاملات اليوم.





سعر الذهب الآن





وسجلت اسعار الذهب في مصر لجرام عيار 18 نحو 619 جنيها مقابل 621 جنيها وعيار 14 الأقل فئة نحو 481 جنيها.





ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 825,143 ألف جنيه، وأوقية الذهب إلى نحو 25,662 ألف جنيه، والجنيه الذهب نحو 5,776 جنيه.





وشهدت محلات الذهب بالصاغة إغلاق لأغلبها، إلا أن هناك عدد من العاملين في تصنيع المشغولات الذهبية لازالوا يعملون في أماكن بعيدة عن الأمطار.





وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة غير المستقرة التي تشهدها البلاد قد بدأت بالفعل مع الساعات الأولي من صباح اليوم، ومنتظر أن تستمر موجة الأمطار الغزيرة علي مدار اليوم.









وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"صدي البلد"، داخل مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الساعات القادمة وبعد فترة الظهيرة سوف تبدأ موجة الرياح في نشاطها على البلاد لتصل الموجة إلى ذروتها مع تقدم ساعات النهار.





وأشار خبراء ه يئة الأرصاد الجوية ، إلى أن العاصفة الترابية والرياح الشديدة التي تتعرض لها البلاد هي بسبب منخفض السودان الموسمي، وسوف يستمر علي البلاد خلال الساعات الماضية، سوف تتسبب في انخفاض الرؤية علي بعض الطرق وانعدامها علي الطرق الأخرى.





وتشهد الأحوال الجوية ، اليوم الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.









ويكون حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بينما تصل الأمطار لحد السيول على السواحل الشرقية ووسط سيناء.





وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون حالة الطقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة تصل لحد العاصفة يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





ويكون حالة الطقس ، على شمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصمة، بينما يكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، يصاحبه أمطار متفرقة ورياح تصل لحد العاصفة على مدن الجنوب.





وتكون درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى 23 للعظمى و14 للصغرى، وعلى الوجه البحري تكون 22 للعظمى و 13 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون 19 للعظمى و14 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون 21 للعظمى و15 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر 30 للعظمى و 19 للصغرى، وعلى شمال الصعيد تكون 26 للعظمى و16 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى و20 للصغرى.