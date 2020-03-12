صيني 100%.. أمريكا تحمل الصين مسئولية تفشي فيروس كورونا

أكد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الفيروس التاجي كوفيد19 "صنع في الصين"، وفق ما ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز.





وقالت الصحيفة، إن هناك شيء واحد تريده إدارة ترامب أن يتذكره الأمريكيون بشأن الوباء وهو إنه يحمل علامة "صنع في الصين."





وذكّر مسؤولو إدارة ترامب دفاعًا عن تعاملهم مع الفيروس، بأن الفيروس صيني بدأ في ووهان وهي مدينة في مقاطعة هوبي الصينية.





وأشار وزير الخارجية مايك بومبيو إلى أن "فيروس ووهان التاجي"، صيني 100%.





وذهب مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي ، روبرت أوبراين ، إلى أبعد من ذلك يوم الأربعاء.





وقال أوبراين في مؤسسة هيريتيج ، "للأسف ، بدلًا من استخدام أفضل الممارسات ، تم تغطية هذا التفشي في ووهان".





وأضاف "هناك الكثير من التقارير مفتوحة المصدر من الصين، من المواطنين الصينيين، تفيد بأن الأطباء المعنيين إما تم إسكاتهم أو عزلهم ، أو شيء من هذا القبيل ، حتى لا تتمكن كلمة هذا الفيروس من الخروج. ربما يكلف العالم المجتمع شهرين".





قال أوبراين أنه لو كان أمام الخبراء هذين الشهرين لتم وقف انتشار الفيروس قائلا: "أعتقد أنه كان بإمكاننا الحد بشكل كبير مما حدث في الصين وما يحدث الآن في جميع أنحاء العالم".