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أخبار العالم

وصلوا 85 حالة .. الإمارات تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 02:14 م
حالات جديدة فى الإمارات
حالات جديدة فى الإمارات
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ميـــس رضــا
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بـ فيروس كورونا المستجد كانت قيد الحجر الصحى ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات لـ 85 حالة مؤكد إصابتها.


وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لجنسيات عدة، وشفاء 5 حالات، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

والمصابون  4 إماراتيين و3 إيطاليين وشخصان من كل من بنغلادش ونيبال، وشخص من كل من روسيا والهند وسوريا.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وقالت إنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج دولة الإمارات لإصابات أعلن عنها مسبقًا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي.
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