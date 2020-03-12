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أخبار البلد

3 حرائق وانهيار منزل.. وزارة التضامن تفتح 26 مركز إغاثة لمتضرري الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 02:05 م
وزارة التضامن تفتح
وزارة التضامن تفتح 26 مركز إغاثة لمتضرري الأمطار
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محمود مطاوع
تابع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيىء وذلك في إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخي التي تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ضوء توقعات هطول الأمطار الغزيرة.

وأوضحت الوزيرة أن فرق وزارة التضامن الاجتماعي على أهبة الاستعداد وفق حالة الطوارئ القصوى، للتحرك حال وقوع خسائر - لاقدر الله - نتيجة السيول في بعض المناطق، مؤكدة أنه تم فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها 26 مركزًا وتوفير أعداد كافية من الخيم والبطاطين والمراتب إلى جانب توفير سيولة مالية في جميع مديريات التضامن الاجتماعي لسد حالة الاحتياج لدى أي من الأسر التي يمكن أن تتضرر منازلها وممتلكاتها جراء السيول.

ولفتت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى استعداد جمعية الهلال الأحمر بحقائب كافية من الإسعافات الأولية والأدوية، وتوفير العدد اللازم من الأطباء، مضيفة أن عددًا كبيرًا من المتطوعين على أهبة الإستعداد، مشيرة إلى أن التنسيق قائم مع الجمعيات الأهلية الشريكة لتوفير مواد غذائية وبطاطين في حالات الطوارئ بصفة خاصة في القرى.

وأضافت الوزيرة أنه تم فتح خط إتصال مع غرفة العمليات في مركز دعم واتخاذ القرار لمتابعة الموقف والاستجابة لأية توجيهات، مؤكدة أن الأمور حتى الآن مستقرة، وأن الخسائر التي تسببت فيها تقلبات الجو تمثلت في وقوع 3 حرائق في سوهاج نتيجة اندفاع الهواء نتج عنها فقط خسائر في الممتلكات، كما سقط سقف منزل بسوهاج ما تسبب في وفاة مواطن، وجار إسعاف حالتين حاليًا.
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