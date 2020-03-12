الإمارات تسجل ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بـ كورونا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم، الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما يرفع عدد الحالات إلى 85 حالة.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن جميع الحالات كانت تخضع للحجر الصحي ومرتبطة بالسفر إلى الخارج.





وأوضحت الوزارة الإماراتية أن الإصابات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصين من كل من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخص من كل من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا.





وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.





وفي إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي الفيروس في البلاد، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، اليوم الخميس، تعليق الرحلات مؤقتا إلى جميع المطارات الإيطالية، ما عدا العاصمة روما، ويدخل القرار حيز التنفيذ من يوم غد الجمعة، ولأجل غير مسمى.





كما وجهت دائرة التنمية الاقتصاية في دبي جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة الامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها بصورة فورية، ولمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس 12 مارس.





وشددت على أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.