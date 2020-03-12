وزير النقل: انتظام العمل في المرافق والمواصلات وحركة الملاحة

أعلنت وزارة النقل أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يتابع على مدار الساعة من خلال مركز الأزمات بالوزارة ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة للوزارة ، وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للركاب واستمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا .





حيث اطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة وعلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير الخاصة بالمحطات والقطارات للوقاية من فيروس كورونا .





كما تابع وزير النقل حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق و انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن شورت كهربائى بالشبكة الكهربائية بين محطتى طرة البلد وطرة الأسمنت نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية والذي استغرق 10 دقائق.





حيث أكد الوزير على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسئولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصًا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات بالاضافة الى متابعة أعمال التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.





وفيما يتعلق بالموانئ البحرية أفاد بيان الوزارة اليوم بانتظام حركة الملاحة في ميناءي دمياط والاسكندرية واعادة فتح ميناء السويس بعد تحسن الاحوال الجوية بينما تم غلق مينائي شرم الشيخ والغردقة لسوء الاحوال الجوية بينما أشار البيان الى انه في قطاع النقل النهري فحركة الملاحة النيلية منتظمة باستثناء إيقاف الإبحار بشكل جزئي في المنطقة بين مدينة ادفو والاقصر في الاتجاهين بشكل مؤقت نتيجة لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية الأفقية بمحافظة الاقصر.



