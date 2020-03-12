يامحمد_ياقلبي_انت.. «بن سلمان» يتصدر تويتر بكلمات حب.. ما الحكاية؟!

تصدر هاشتاج #يامحمد_ياقلبي_انت موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" في السعودية خلال الساعات القليلة متصدرا قائمة الترندات، ليحدث تفاعل كبير بين رواد "تويتر" ومتابعى الأمير محمد بن سلمان الذي يحظى بشعبية منقطعة النظير.





ورغم عدم وجود مناسبة بعينها كي يتصدر اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلا أن الهاشتاج شهد أكثر من 12 ألف تغريدة حتى الآن.





وعلى هذا الوسم، تفاعل السعوديون والخليجيون بنشر مقاطع فيديو وصور لولى العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء لقاءات سابقة له فى مناسبات عديدة، وكثفوا تغريداتهم على "تويتر"، والتى جاءت كالآتى: "والله إن شعبك يحبك يامحمد.. أنت قلب كل مواطن سعودى.. نعم كلنا الشعب السعودي نقولها نحبك يابن سلمان.. #ولي_العهد نكتب اسمك بالذهب فوق الغيووم يا محمد".



