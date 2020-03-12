مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

وثّق أحد زوار المسجد الحرام، مقطع فيديو تظهر فيه أسراب من الحمام وهى تحلق حول الكعبة المشرفة بشكل دائري كما يطوف الحجاج والمعتمرون حول الكعبة بعد تعليق العمرة بسبب فيروس كورونا.









وأظهر المقطع؛ أسراب الحمام وهى تحلق فوق المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة بشكل دائري، في منظر رباني بديع يسر الناظرين، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.









وبحسب المعلومات فإن الحمام لا يتخذ مكانًا للتعشيش أو المبيت داخل الحرم المكي الشريف، حيث يحظى بمعاملة خاصة ولا يجوز لأي أحد قتله أو إخافته أو تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرد العش من محيط المسجد الحرام.







