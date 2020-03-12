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أصل الحكاية

قبيل صلاة الجمعة.. توجيهات سعودية لأئمة المساجد تعرف عليها

الخميس 12/مارس/2020 - 05:28 م
وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
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محمود نوفل
أصدر وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم؛ الخميس، توجيهًا لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع. 

كما وجه وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيان له اليوم، بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أصدر "آل الشيخ" توجيهًا بأن تكون خطبة الجمعة ليوم غدٍ لتوعية الناس في الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. 

كما شدد في توجيهه على ضرورة إبلاغ المواطنين أن الإجراءات أيضا احترازية، تهدف لحفظ النفس التي يعد حفظها من مقاصد الشرع الحنيف، وأنها من قبيل الأسباب المشروع اتخاذها، وتوجيه الناس إلى ما ورد في السنة النبوية في مثل هذه الأحوال، وتحذيرهم من الشائعات والاستماع لها، ولزوم استقاء المعلومة من المصادر الرسمية.
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