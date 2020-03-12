قبيل صلاة الجمعة.. توجيهات سعودية لأئمة المساجد تعرف عليها

أصدر وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم؛ الخميس، توجيهًا لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع.





كما وجه وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيان له اليوم، بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا.





من ناحية أخرى، أصدر "آل الشيخ" توجيهًا بأن تكون خطبة الجمعة ليوم غدٍ لتوعية الناس في الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



