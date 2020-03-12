إصابة مستشار المرشد الإيراني بفيروس كورونا.. تفاصيل

أفادت قناة روسيا اليوم عن مراسلها، اليوم الخميس، بإصابة، علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، على خامنئي، للشئون الدولية بفيروس كورونا المستجد.





وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت اليوم تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 429.





وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور للتليفزيون الإيراني الرسمي: "رصدنا 1075 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مما يعني أن إجمالي عدد المصابين في البلاد 10075".





وتزامن خبر ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إيران مع طلب البلاد لمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، لدعمها في مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.