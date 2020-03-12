AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بيان عاجل لهيئة كبار العلماء السعودية بشأن كورونا.. تفاصيل

الخميس 12/مارس/2020 - 04:47 م
هيئة كبار العلماء
هيئة كبار العلماء
Advertisements
محمود نوفل
أكدت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أنه من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه. وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهرًا أربع ركعات.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد قالت الهيئة في بيان لها منذ قليل: ‏من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال:(كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع) أخرجه مسلم.
 
وبينت هيئة كبار العلماء أنه يحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يورد ممرض على مصح ) متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ) متفق عليه.

‏‎كما أوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص، كما توصي الجميع بتقوى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه في أن يرفع هذا البلاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف أتخلص من الكوابيس رغم أني أصلي وأقرأ قرآن قبل النوم؟ الإفتاء توضح

هل يجوز أداء صلاة النافلة بأكثر من نية .. علي جمعة يجيب

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

سنن مأثورة عن النبي يوم الجمعة هجرها المسلمون.. تعرف عليها

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في كفالة طفل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. إيقاف دوري أبطال أوروبا

زار الأراضي المحتلة.. اليونان تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

كارثة جديدة.. إصابة شقيقة فنان مشهور بـ فيروس كورونا

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

شاهد.. هبوط أرضي مفاجئ بطريق كفر الدوار - أبو المطامير يثير ذعر الأهالي

AdvertisementS

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

من سرطان الثدي لـ كورونا.. محطات مؤلمة في حياة زوجة توم هانكس

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته