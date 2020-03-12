7 رحلات استثنائية لنقل المواطنين من السعودية لأرض الوطن

أحاطت سفارة مصر بالرياض، أبناء الجالية بأن مكتب مصر للطيران في الرياض، نجح في زيادة عدد الرحلات الاستثنائية لنقل المواطنين المصريين من الحاصلين علي تأشيرات لزيارة المملكة، والحاصلين علي تأشيرات العمرة، والحاصلين علي تأشيرات سياحية لدخول المملكة، والمقيمين الحاصلين علي تأشيرة خروج نهائي فقط من الرياض إلي أرض الوطن، بواقع رحلتين إضافيتين؛ الأولي يوم ٣/١٧، والثانية يوم ٣/١٩، وذلك بالإضافة إلي الرحلات الاستثنائية السابق الإعلان عنها أيام ١٢ و١٤ و١٦ و٢١ و٢٣ مارس ٢٠٢٠.

وأكد مكتب مصر للطيران في الرياض استعداده لاستقبال المواطنين لتعديل التذاكر التي بحوزتهم، أو إصدار تذاكر جديدة وفقًا للقواعد التي وضعتها الشركة في هذا الصدد، حيث تقرر استمرار العمل في المكتب خلال يومي الجمعة ٣/١٣ والسبت ٣/١٤ دون توقف.