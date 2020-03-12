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أخبار العالم

الصحة السعودية تصدر بيانًا بشأن مستجدات كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 03:54 م
الصحة السعودية تصدر
الصحة السعودية تصدر بيانًا بشأن مستجدات كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة مشيرة إلى أنه وصل 45 حالة حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أوضح الدكتور محمد العبد العالين المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي له في العاصمة الرياض، أن جميع الحالات المسجلة تخضع للحجز الصحي وتحت الرعاية المركزة؛ مضيفا أن إجمالي المفحوصين حتى الآن يتجاوزون 4300 شخص وتم تأكيد إصابة 45 بكورونا.

ولفت العالين إلى أن هناك جهودا استباقية وإجراءات احترازية تبذلها جميع الجهات من أجل مكافحة الفيروس.

ودعا الأشخاص العائدين من السفر إلى عزل أنفسهم في المنازل، مشيرا إلى أن فترة العزل المنزلي مدتها أسبوعان وهي مهمة لمنع تفشي كورونا.

ولفت إلى أن الكمامات فقط تستخدم للشخص المريض فترة العزل المنزلي، وهي مهمة جدا لحماية الآخرين من أفراد الأسرة.

كما حث المتحدث باسم الوزارة المواطنين على مراجعة قائمة الدول الموبوءة بكورونا؛ مؤكدا أن  صحة المواطنين والمقيمين تشكل أولوية.

وشدد على ضرورة التصدي للشائعات بشأن فيروس كورونا؛ مؤكدا أن  كل الاحتياجات متوفرة في الأسواق ولا داعي للقلق.

وأعرب الدكتور العالين عن سعادته بشفاء أول حالة مصابة بالفيروس.
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