البحرين توجّه اتهامًا خطيرًا لـ إيران بشأن كورونا

اتهمت البحرين، اليوم الخميس، إيران بالتكتم في بداية الأمر حول انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدة أنها بهذا التصرف سمحت بانتقال الفيروس الخطير إلى خارج البلاد.





وقال وزير الداخلية البحريني الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اليوم، إن إيران متهمة بمخالفة القوانين والأعراف الدولية بعدم ختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين، الأمر الذي سمح بانتشار خطير لكورونا في الخارج.





وتابع قائلاً: "في تقديري هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين".





وأكد الشيخ راشد أن هناك نجاحًا في البحرين في التعامل مع الموقف، أشاد به الجميع بما فيه منظمة الصحية العالمية.





وكشف وزير الداخلية أن هناك إجراءات تواكب تطور الوضع الصحي وأخرى من أجل استعدادات احترازية للمراحل القادمة.