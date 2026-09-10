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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادا للدراسة| شعارات بأسوار مدرسة بنات عن «إتيكيت الهوانم» وتحذير من «القبلات والأحضان»

شعارات مدرسة بالإسكندرية
شعارات مدرسة بالإسكندرية
ياسمين بدوي

أنهت المدارس استعداداتها لبدء الدراسة الأسبوع القادم، وفي هذا الإطار، لجأت مدرسة نبوية موسى النموذجية الإعدادية بنات بمحافظة الإسكندرية، لكتابة عدد من الشعارات الجديدة اللافتة للانتباه عن إتيكيت الهوانم على أسوار وحوائط المدرسة، من أبرزها ما يلي:

- كوني ملكة بأخلاقك.

- الإتيكيت هو الاحترام والأدب مع الغير، وهذه المعاملات تخص الهوانم.

- إتيكيت الهوانم لجعل الآخرين يشعرون بالراحة.

- الطالبة المثالية محبوبة.. مهذبة.. نظيفة.. قدوة.. متفوقة.

- خير جليس في الزمان كتاب.

- ابتعدي عن السلام باليد والتقبيل والأحضان للوقاية من الفيروسات.

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كما وضعت المدرسة رسالة استقبال للطالبات في أول يوم دراسة نصها كالتالي: “ها نحن نعود من جديد لنعانق عاما دراسيا نأمل فيه الخير والنفع والتفوق، فأهلا وسهلا بكن في صرحنا التعليمي لنتذوق سويا طعم العلم الذي أمرنا الله به في كتابه العزيز”.

May be an image of ‎map and ‎text that says '‎عودا حميدا نهمة متجددة وطموح يعانق السماء iX သအသပသ نمويه مورسی النمو خجية النموذجية e منات شكرا کلأيد اللى بتبنى بناتها طالبات النموذجية جية نحن نعود من جديد لنعانق دراسيا نأمل فيه الخير والنفع والتفوق فاهلا وسهلا صرحنا التعليمي لنتذوق سويا طعم الذي امرنا الله به في كتابه العزيز وقل رب زدنی علماپ الحلميت !크카C랩 حان وقت التعلم فک مدرستي احب أنا أيااحبمدرستي والاسكندرية توسعةوتطویر سعارتطوبر_تورنیش_الاسكندربة رگورنیش الاسكندرية حياة لخير مدبيرة_الدرسية أ/مرفت محمود على‎'‎‎

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا نية لـ تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام جميع المدارس بالخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2027.

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة هو السبت 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، وهي محافظات  "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية”، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة، بينما تبدأ الدراسة الأحد 13 سبتمبر في باقي المدارس.

بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027، مؤكدة ما يلي:

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبجميع النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

الدراسة بدء الدراسة الإسكندرية مدرسة نبوية موسى

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