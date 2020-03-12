سقف بيتنا خشب والمية بتنزل علينا.. جابر القرموطي يستعيد ذكريات الطفولة.. شاهد

نشر الإعلامي جابر القرموطي، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يستعيد فيها ذكريات الطفولة.





وكتب "القرموطي": "‏وأنا شايف المطرة النهاردة افتكرت قريتنا، سقف بيتنا كان خشب فتنزل الميه علينا واحنا جوة البيت".





وتابع: "أبويا يطلب توزيع نفسنا عند عمتي وعمي عشان بيوتهم سقفها مسلح تتحمل المطر، وكنا نعيش أحلي يومين معاهم ناكل بطاطس مقلية وبيض وبرتقال وقصب وبطاطا ونغيب م المدرسة.احلي ايام".













وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









‏‎ربنا يسعد اوقاتك دايما ياطيب القلب





‏‎انا رأي تعمل حوار مع المطر والرعد ونسمع منهم 🤔🤔





‏‎علشان كان فيها راحة بال و لمة العيلة بالدنيا

















يذكر ان الاعلامى جابر القرموطى يقدم برنامج " الكلام على ايه " على شاشة قناة الحياة .

وانا شايف المطرة النهاردة افتكرت قريتنا ، سقف بيتنا كان خشب ف تنزل المية علينا واحنا جوة البيت، ابويا يطلب توزيع نفسنا عند عمتي وعمي عشان بيوتهم سقفها مسلح تتحمل المطر ، وكنا نعيش احلي يومين معاهم ناكل بطاطس مقلية وبيض وبرتقال وقصب وبطاطا ونغيب م المدرسة.احلي ايام . — جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) March 12, 2020