سقف بيتنا خشب والمية بتنزل علينا.. جابر القرموطي يستعيد ذكريات الطفولة.. شاهد

نشر الإعلامي جابر القرموطي، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يستعيد فيها ذكريات الطفولة.
وكتب "القرموطي": "وأنا شايف المطرة النهاردة افتكرت قريتنا، سقف بيتنا كان خشب فتنزل الميه علينا واحنا جوة البيت".
وتابع: "أبويا يطلب توزيع نفسنا عند عمتي وعمي عشان بيوتهم سقفها مسلح تتحمل المطر، وكنا نعيش أحلي يومين معاهم ناكل بطاطس مقلية وبيض وبرتقال وقصب وبطاطا ونغيب م المدرسة.احلي ايام".
وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
ربنا يسعد اوقاتك دايما ياطيب القلب
انا رأي تعمل حوار مع المطر والرعد ونسمع منهم 🤔🤔
علشان كان فيها راحة بال و لمة العيلة بالدنيا
يذكر ان الاعلامى جابر القرموطى يقدم برنامج " الكلام على ايه " على شاشة قناة الحياة .
وانا شايف المطرة النهاردة افتكرت قريتنا ، سقف بيتنا كان خشب ف تنزل المية علينا واحنا جوة البيت، ابويا يطلب توزيع نفسنا عند عمتي وعمي عشان بيوتهم سقفها مسلح تتحمل المطر ، وكنا نعيش احلي يومين معاهم ناكل بطاطس مقلية وبيض وبرتقال وقصب وبطاطا ونغيب م المدرسة.احلي ايام .— جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) March 12, 2020
وانا شايف المطرة النهاردة افتكرت قريتنا ، سقف بيتنا كان خشب ف تنزل المية علينا واحنا جوة البيت، ابويا يطلب توزيع نفسنا عند عمتي وعمي عشان بيوتهم سقفها مسلح تتحمل المطر ، وكنا نعيش احلي يومين معاهم ناكل بطاطس مقلية وبيض وبرتقال وقصب وبطاطا ونغيب م المدرسة.احلي ايام .— جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) March 12, 2020