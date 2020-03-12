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منوعات

سقف بيتنا خشب والمية بتنزل علينا.. جابر القرموطي يستعيد ذكريات الطفولة.. شاهد

الخميس 12/مارس/2020 - 03:10 م
جابر القرموطي
جابر القرموطي
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سيد احمد - محمد بدران
نشر الإعلامي جابر القرموطي، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يستعيد فيها ذكريات الطفولة.

وكتب "القرموطي": "‏وأنا شايف المطرة النهاردة افتكرت قريتنا، سقف بيتنا كان خشب فتنزل الميه علينا واحنا جوة البيت".

وتابع: "أبويا يطلب توزيع نفسنا عند عمتي وعمي عشان بيوتهم سقفها مسلح تتحمل المطر، وكنا نعيش أحلي يومين معاهم ناكل بطاطس مقلية وبيض وبرتقال وقصب وبطاطا ونغيب م المدرسة.احلي ايام".



وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 


‏‎ربنا يسعد اوقاتك دايما ياطيب القلب

‏‎انا رأي تعمل حوار مع المطر والرعد ونسمع منهم 🤔🤔

‏‎علشان كان فيها راحة بال و لمة العيلة بالدنيا




يذكر ان الاعلامى جابر القرموطى يقدم  برنامج " الكلام على ايه " على شاشة قناة الحياة .
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