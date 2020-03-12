التضامن: تم رفع حالة الاستعداد القصوى لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك تنسيق تام وتواصل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.





وأضافت "القباج"، خلال تصريحات لمراسل فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش تفقدها غرفة عمليات الهلال الأحمر، أن هناك 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية تحت إدارة المحافظين، وهناك تدريبات مستمرة لجميع المحافظات على حالات الطوارئ والاستعداد لها، لحماية الأسر وتقديم الدعم لهم بعد الكارثة.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم التأكيد على توافر سيولة مادية بجميع مديريات وزارة التضامن، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي الكافي لأي حالة طوارئ أو إخلاء منازل وغيره، وصرف تعويضات للمتضررين، وهناك تنسيق تام مع الهلال الأحمر، والذي له 70 فرقة موزعة على مستوى الجمهورية ويتم متابعتهم أولًا بأول.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: "لدينا 17 سيارة متنقلة مجهزة بها إسعافات وكشف أدوية وبطاطين تجوب الشوارع بجميع المحافظات لتلافي تواجد أي طفل أو مسن بالشوارع واصطحابهم على الفور لدور الرعاية".





وأكدت أنه تم افتتاح 7 دور إضافية لاستقبال الأطفال والمسنين بلا مأوى خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن مستوى الخسائر حتى الآن ضعيف، مناشدة المواطنين الابتعاد عن أعمدة الكهرباء، وترك المنازل التي بها أسقف ضعيفة.