بعد العودة للمنزل.. 4 أشياء يجب فعلها بعد التعرض للعاصفة

عاصفة الغبار ظاهرة طبيعية عرضية لها تأثير على أجسامنا؛ فعندما يصل الهواء لسرعة عالية فإنه يحمل معه جميع أنواع الملوثات وجزيئات الغبار الدقيقة وحبوب اللقاح وحتى البكتيريا التي تستقر في رئتينا عندما نستنشق هذا الهواء.



وفي حين أنه من الجيد دائمًا البقاء في المنزل عندما تكون هناك عاصفة في الخارج إذا لم تستطع وتتعرض للرياح المتربة، فإليك ما يجب عليك فعله بعد العودة من يوم مليء بالعواصف والأمطار وفقًا لموقع Foodtimes:



- إذا وجدت نفسك عالقًا في عاصفة وتشعر بأنك قد تنفست الكثير من الغبار فلا تقلق الجسم لديه آلية طبيعية تتعامل مع الأجسام الغريبة. عندما تعود إلى المنزل قم بالغرغرة أولًا بالماء الدافئ ثم خذ حمامًا دافئًا.



- نعلم جميعًا عن سحر الكركم وخصائصه المضادة للبكتيريا، لذلك اصنعي مشروب الكركم بالعسل والحليب واشربيه.



- قم بغلي بعض أوراق الشاي الاخضر في كوبين من الماء واشربها طوال اليوم، لانه مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا.



- اعصر ليمونة كاملة في كوب من الماء الدافئ، أضف القليل من العسل واشربه تدريجيًا. هذا سوف يزيل رئتيك ويساعد في زيادة المناعة.