AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 04:15 م
إعصار التنين
إعصار التنين
Advertisements
صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتابع أحوال المصريين بالخارج.. السعودية: 45 إصابة منهم 21 مصريًا

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدار الساعة يوميا مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.. للمزيد اضغط هنا


الأسفلت تحت الحصار.. الأمطار والرياح تهاجم الطرق الصحراوية وتغلق 14 طريقا

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق أسيوط اتجاه القاهرة على طريق الكريمات وغلق طريق أسيوط اتجاه سوهاج على الصحراوى الغربى.. للمزيد اضغط هنا


بسبب الطقس السيئ .. سقوط نخلة على ربة منزل في قنا

أصيبت ربة منزل بكسور، إثر سقوط نخلة عليها أثناء استقلالها توك توك بقرية الدير الشرقي في قنا.. للمزيد اضغط هنا


وفيات وإصابات ولدغات عقارب.. ماذا فعلت العاصفة بمصر في 12 ساعة.. فيديو

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظات مصر منذ مساء أمس، الأربعاء.. للمزيد اضغط هنا


أرقام هامة.. هواتف محافظة القاهرة والأحياء للإبلاغ عن تجمعات المياه

خصصت محافظة القاهرة خطوطا ساخنة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار .. للمزيد اضغط هنا


رئيس الوزراء ينصح المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة.. فيديو


قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك بعض الإرشادات على كل المواطنين اتباعها.. للمزيد اضغط هنا

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

أعلن النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إصابتهما بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في أستراليا..للمزيد اضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الطقس في الإسكندرية.. سقوط أمطار رعدية وإعلان حالة الطوارئ

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

وزارة الاتصالات تهيب بالمواطنين الابتعاد عن أبراج المحمول وكبائن التليفون

دعاء سقوط المطر.. كما علمنا الرسول

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

AdvertisementS

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

من سرطان الثدي لـ كورونا.. محطات مؤلمة في حياة زوجة توم هانكس

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته