أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتابع أحوال المصريين بالخارج.. السعودية: 45 إصابة منهم 21 مصريًا

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدار الساعة يوميا مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.. للمزيد اضغط هنا





الأسفلت تحت الحصار.. الأمطار والرياح تهاجم الطرق الصحراوية وتغلق 14 طريقا

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق أسيوط اتجاه القاهرة على طريق الكريمات وغلق طريق أسيوط اتجاه سوهاج على الصحراوى الغربى.. للمزيد اضغط هنا





بسبب الطقس السيئ .. سقوط نخلة على ربة منزل في قنا

أصيبت ربة منزل بكسور، إثر سقوط نخلة عليها أثناء استقلالها توك توك بقرية الدير الشرقي في قنا.. للمزيد اضغط هنا





وفيات وإصابات ولدغات عقارب.. ماذا فعلت العاصفة بمصر في 12 ساعة.. فيديو

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظات مصر منذ مساء أمس، الأربعاء.. للمزيد اضغط هنا





أرقام هامة.. هواتف محافظة القاهرة والأحياء للإبلاغ عن تجمعات المياه

خصصت محافظة القاهرة خطوطا ساخنة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار .. للمزيد اضغط هنا





رئيس الوزراء ينصح المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة.. فيديو





اضغط هنا قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك بعض الإرشادات على كل المواطنين اتباعها.. للمزيد





بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

أعلن النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إصابتهما بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في أستراليا..للمزيد اضغط هنا