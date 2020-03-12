بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

أعلن النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إصابتهما بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في أستراليا.
وكتب توم هانكس على حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنه تعرض هو وزوجته لأعراض تشبه نزلة البرد واستشار الطبيب وأجريا فحوصات حتى تأكدا من إصابتهما فيروس كورونا.
وتعرض توم هانكس وزوجته للإصابة بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في ساخل الذهب في أستراليا، حيث كان توم هانكس بدأ في تصوير فيلم جديد.
اقرأ أيضا
وأعلن توم هانكس أنه سيتخذ فترة في عزلة هو وزوجته حتى يشفيان من فيروس كورونا.
وتعتبر علاقة النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون من قصص الحب الخالدة التي استمرت أكثر من 30 عاما، خاصة في ظل فشل العديد من العلاقات العاطفية بين النجوم والمشاهير حول العالم.
وفي أحد لقاءات توم هانكس الإعلامية سابقًا، قال عن علاقته بزوجته إنهما مرا بالعديد من المشاكل والاختلافات لكنها كانت السبب في قوة العلاقة وبقائها حتى الآن.