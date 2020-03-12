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رياضة

مدرب الوحدة الإماراتي يطلق تصريحات قوية قبل لقاء الظفرة

الخميس 12/مارس/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لنادي الوحدة الإماراتي، أن فريقه هو الأفضل في الدور الثاني بدوري الخليج العربي.

ويحل الوحدة ضيفًا على نظيره الظفرة، بعد غٍد السبت في تمام 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري الخليج العربي.

وقال خيمينيز في المؤتمر الصحفي: "الوحدة هو الأفضل بالدور الثاني بين فرق الدوري".

وأوضح المدرب الإسباني، أن نادي الظفرة فريق منظم وقوي ومواجهته صعبة خاصة على ملعب صغير.

وأشار خيمينيز، إلى أن فريقه استعاد خدمات الثنائي المصاب محمد برغش، وإسماعيل مطر، والمران الأخير سيحدد مصيرهما من المشاركة.

جدير بالذكر أن الوحدة يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الظفرة في المركز 6 برصيد 29 نقطة، بعد مرور 18 جولة من دوري الخليج العربي.
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