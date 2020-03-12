بعد زواج استمر 60 عاما.. وفاة زوجين بفارق ساعتين بسبب فيروس كورونا

بعد زواج استمر لمدة 60 عامًا، توفي زوجان إيطاليان بفارق ساعتين عن بعضهما البعض، وذلك جراء إصابتهما بفيروس "كورونا".





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، بأن الزوجين "سيفيرا بيلوتي"، البالغة من العمر 82 عامًا، و"لويجي كارارا"، 86 عامًا، أمضيا الأيام الأخيرة في حياتهما في مسقط رأسها بمدينة "ألبينو" في مقاطعة "بيرجامو" شمال إيطاليا.





وقال نجل الزوجين "لوكا كارارا" في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنهما ظلا عالقين في منزلهما لمدة 8 أيام بدون مساعدة طبية، نظرًا لعدم وجود طبيب على مقربة منهما، لافتًا إلى أنهما كانا قد أصيبا بحمى ووصلت درجة حرارتهما إلى 39 درجة.





وتابع موضحًا أن والده نُقل إلى مستشفى في "بيرجامو" يوم السبت الماضي، في حين نُقلت والدته إلى نفس المستشفى في اليوم التالي؛ وتوفي أحدهما يوم الثلاثاء الماضي في الساعة التاسعة والربع صباحًا، وتم إعلان حالة الوفاة الثانية الساعة 11 صباحًا، بفارق أقل من ساعتين.





وأعرب الابن عن استيائه كونه لم يتمكن من رؤية والديه قبل وفاتهما وتوديعهما بسبب فيروس "كورونا"، لكنه قرر في أعقاب ذلك نشر رسالة وداع لهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ وذكر أنه حاليًا قيد الحجر الصحي برفقة زوجته وطفليه، وهو ما زاد من وطأة حزنه وألمه على فراق والديه، حتى أنه لا يمكنه رؤية شقيقته، ولا يمكن لأي شخص التوجه لزيارته.



