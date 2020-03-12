محافظ الفيوم يكشف حقيقة غلق الطرق.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تتعرض لأمطار غزيرة منذ مساء أمس، الأربعاء، وحتى اليوم، الخميس.





وأوضح محافظ الفيوم، في مداخلة هاتفية عبر شاشة القناة الأولى، أن هناك استنفارا كاملا داخل أجهزة المحافظة لمواجهة السيول، مشددا على أنه يتم التعامل بشكل فوري مع تجمعات المياه.





وأضاف أن غرفة عمليات بالمحافظة تتابع ما يحدث على مدار الساعة، وهناك تنسيق مع جميع الجهات، وأشار إلى أن الأمطار شديدة وهناك تجمعات للمياه ببعض القرى والمدن.





وأكد محافظ الفيوم أن جميع الطرق مفتوحة ولا يوجد غلق لأى طريق، والمحافظة تتعامل مع الأمطار عن طريق شفط المياه.





وناشد رئيس الوزراء المواطنين تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، كما ناشد المواطنين اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة، خاصة الأطفال، تفاديا لحدوث أى مكروه.





وأكد رئيس الوزراء المتابعة المستمرة على مدار الساعة من جانب جميع المسئولين في الدولة، قائلا في هذا الصدد: "أود أن أشكر كل العاملين في جميع الجهات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأحداث، ومواجهة الطقس السيئ، حيث يوجد مسئولون موجودون فى الشوارع لخدمتنا جميعا".