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سيارات

تعديلات على طريق الإسكندرية الصحراوي أمام فندق الواحة.. تعرف على البدائل

الخميس 12/مارس/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
رصدت الإدارة العامة للمرور، تجمعات لمياه الأمطار أمام فندق الواحة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

وقالت الإدارة إن سيارات شفط المياه تقوم بدورها لسحب التجمعات المتواجدة من مياه الأمطار.

وأعلنت الإدارة أن البديل للقادم من الإسكندرية اتجاه ميدان الرماية يسلك طريق محور ٢٦ يوليو، والقادم من أعلى المريوطية اتجاه الإسكندرية عليه استكمال السير باتجاه نزلة حازم حسن ومنه إلى البوابات، وسنوافيكم بباقى التفاصيل.

وأهابت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية وجهت إلى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

في السياق ذاته، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

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