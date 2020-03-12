ترامب يكشف سبب استثناء بريطانيا من قرار حظر السفر إلى أوروبا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من العواقب الكبيرة والتأثير الذي سيقع على الاقتصاد، جراء حظر السفر من أوروبا.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أكد ترامب أنه لم يتشاور مع الأوروبيين بشأن حظر السفر من وإلى القارة، لأنه كان عليه أن يتصرف بسرعة.





ولفت إلى أنه استثنى بريطانيا من قرار حظر السفر من وإلى أوروبا لأن الحكومة البريطانية تتخذ إجراءات جيدة بشأن فيروس كورونا.





وأصدر ترامب، اليوم الخميس، قرارا بوقف السفر من وإلى أوروبا لمدة شهر، اعتبارا من ليل الجمعة؛ في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.



وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بثه البيت الأبيض: "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سوف نعلّق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة، القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها سجلت انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية. ولفت إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها.

وأضاف أن الخطر جراء فيروس كورونا يظل متدنيا جدا في الولايات المتحدة، مبينًا أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن قرار حظر السفر إلى أوروبا لا يشمل بريطانيا، وتابع: "ما يحدث بسبب فيروس كورونا ليس أزمة مالية".



