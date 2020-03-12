سكرتير عام الغربية يوجه بصيانة كهرباء شبرا النملة بطنطا .. صور

أعطى اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية توجيهاته إلى مسئولي شركة كهرباء جنوب الدلتا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بسرعة إعادة الكهرباء لقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقرية وذلك لتصريف مياة الأمطار من الشوارع.





كان عدد من أهالى القرية قد طالبو بسرعة تصريف المياه من الشوارع قبل دخولها للمنازل وإلحاق أضرار بهم.





وتوجه المهندس إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا لمتابعة عمليات تصريف المياه، وعلى الفور انتقل مسئولو شركة الكهرباء للمنطقة المتضررة بالقرية وتم إعادة الكهرباء للمنطقة وجارى العمل على تشغيل محطة الصرف الصحي والعمل على تصريف المياة من الشوارع.





كما تسببت مياه الأمطار فى انسداد خطوط الصرف الصحى بعدد من مناطق مدينة طنطا، وطالب المواطنين بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية للتغلب على المشكلة، بجانب مشكلة انقطاع المياه لفترات طويلة نتيجة سوء الطقس.



