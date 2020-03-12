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محافظات

سكرتير عام الغربية يوجه بصيانة كهرباء شبرا النملة بطنطا .. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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احمد علي
أعطى اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية توجيهاته إلى  مسئولي شركة كهرباء جنوب الدلتا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بسرعة إعادة الكهرباء لقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقرية وذلك لتصريف مياة الأمطار من الشوارع.

كان عدد من أهالى القرية قد طالبو بسرعة تصريف المياه من الشوارع قبل دخولها للمنازل وإلحاق أضرار بهم.

وتوجه المهندس إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا لمتابعة عمليات تصريف المياه، وعلى الفور انتقل مسئولو شركة الكهرباء للمنطقة المتضررة بالقرية وتم إعادة الكهرباء للمنطقة وجارى العمل على تشغيل محطة الصرف الصحي والعمل على تصريف المياة من الشوارع.

كما تسببت مياه الأمطار فى انسداد خطوط الصرف الصحى بعدد من مناطق مدينة طنطا، وطالب المواطنين بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية للتغلب على المشكلة، بجانب مشكلة انقطاع المياه لفترات طويلة نتيجة سوء الطقس.

وكانت محافظة الغربية قد شهدت منذ الصباح الباكر حتي الآن موجه من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة وتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ عدد من المراكز لمتابعة أعمال شفط المياه من الشوارع.


وأكد محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة تتعامل بجدية تامة مع مواجهة موجة الطقس السيئ مشيرًا إلى التنسيق التام بين الأحياء والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء .
سكرتير عام الغربية يوجه بصيانة كهرباء شبرا النملة بطنطا .. صور
سكرتير عام الغربية يوجه بصيانة كهرباء شبرا النملة بطنطا .. صور
سكرتير عام الغربية يوجه بصيانة كهرباء شبرا النملة بطنطا .. صور
سكرتير عام الغربية يوجه بصيانة كهرباء شبرا النملة بطنطا .. صور
سكرتير عام الغربية يوجه بصيانة كهرباء شبرا النملة بطنطا .. صور
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