برلماني يطالب بتحويل مستشفى الواسطى إلى عام.. ويؤكد: تخدم مليون مواطن

تقدم النائب الوفدى بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بطلب احاطة الى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه بشأن تحويل مستشفى الواسطى المركزى (أ) بمحافظة بنى سويف إلى مستشفى عام، مؤكدا فى طلبه أن تلك المستشفى تنفرد بتقديم خدمات طبية لأكثر من مليون مواطن ينتمون إلى ثلاث محافظات "بنى سويف، والفيوم، والجيزة" ، وكذلك لحوادث ثلاثة طرق رئيسية "الصحراوي الشرقي، والصحراوى الغربي، والطريق الزراعي) القاهرة ــ أسيوط ، نظرًا لموقعها الجغرافي الحيوي والإستراتيجي.





وأكد النويشى فى طلبه، أن ذلك يأتى بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2018م بنقل تبعية مستشفى بنى سويف العام "المستشفى العام الوحيدة بالمحافظة" إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، بالإضافة إلى وجود عدد 3 مستشفيات مركزية تحت الإحلال والتجديد وهى "مستشفى إهناسيا المركزى، ومستشفى سمسطا المركزى، ومستشفى ببا المركزى" ويوجد مستشفى جامعى واحد لا يمكنه استيعاب المرضى من أبناء المحافظة، مؤكدًا أنه قد سبق لمحافظ بنى سويف السابق، مخاطبة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان بذلك.





وطالب وكيل محلية النواب، بانشاء مبنى جديد بالمستشفى، وتتوافر مساحات شاسعة جدا بالمستشفى، والتعاقد مع أطباء عناية مركزة، وأن الأطباء الحاليين انتهت مدة التعاقد معهم، خاصة وأن هناك غرفة عناية مركزة جديدة بالمستشفى جارى افتتاحها، وتوفير جهاز "سى" جديد نظرا لكثرة عمليات العظام بالمستشفى.