البرازيل: الوزير المصاب بـ كورونا التقى ترامب.. تفاصيل

أعلنت الرئاسة البرازيلية، أن وزير الاتصالات المصاب بفيروس كورونا، اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.









ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، فإن فابيو واجنجارتين، الوزير البرازيلي، اجتمع مع الرئيس الأمريكي في منتجع مارا لاجو، السبت الماضي.









ونشر الوزير المصاب بـ كورونا، صورة على حسابه بموقع "انستجرام"، وهو يقف بجوار ترامب، ونائبه مايك بنس.









المتحدث باسم الحكومة البرازيلية ، الذي التقى بالرئيس ترامب في نهاية الأسبوع الماضي ، وتم تصويره وهو يقف بجواره ، ثبت أنه إيجابي للفيروس التاجي - Folha.











وكانت صحيفة "او إستادو دي ساو باولو" البرازيلية، قالت اليوم الخميس إن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة الطبية خشية إصابته بفيروس كورونا.









وكان بولسونارو قد عاد إلى البلاد هذا الأسبوع بعد زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.







