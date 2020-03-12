التعويذة .. سيميوني وسر اللون الأسود في مسيرته التدريبية .. شاهد





سيميوني، نجح في إقصاء الريدز بـ"تكتيك" دفاعي بحت مع اللعب على الهجمات المرتدة، والأخطاء الدفاعية للمنافس، وبرغم من وصوله إلى مرمى المنافس مرات قليلة، إلا أنه نجح في استغلالها بتسجيل أهداف التأهل، مع عدم التوفيق للريدز، في عدة فرص تهديفية.





ولكن ما لفت نظر عشاق الساحرة المستديرة، هو التفاؤل والتشاؤم عند المدرب الأرجنتيني، وارتدائه دائما ، للون الأسود.





وبالبحث عن سر ارتداء سيميوني للون الأسود، وجدنا أنه يؤمن بالعديد من المعتقدات كنوع من أنواع جلب الحظ، ومنها لون الملابس وتكرار ارتداء القمصان أو الأحذية أو البدل في حالة فوزه في إحدى المباريات وهو يرتديها، وبمجرد وقوعه في الهزيمة، يعاقب هذا الثوب دون استخدامه مرة أخرى.





ووفقًا لما نشر في يومه "El Mundo" ، فإن ارتداء الأسود بالكامل يأتي من نهائي الدوري الأوروبي لعام 2012 عندما بدأ سيميوني أول ولاية له مع الروخي بلانكوس وفاز على أتلتيك بلباو 3-0 في بوخارست، وكان يرتدي بدلة وقميص وحذاء باللون الأسود ليصبح هذا اللون تعويذة سيميوني.





سواء كان هذا صحيحًا أم لا، ما هو صحيح هو أن سيموني لا يحب الأبيض كثيرًا لإنه يذكره بالمنافس التقليدي ريال مدريد، وبالتالي يفضل ارتداء الأسود الأنيق.



