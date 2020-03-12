ليستر سيتي يعلن غياب نجمه لنهاية الموسم

يغيب ريكاردو بيريرا لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لبقية الموسم بسبب تعرضه للإصابة في الركبة.

وأصيب بيريرا صاحب 26 عاما خلال لقاء فريقه مع أستون فيلا يوم الاثنين الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وقال بريندان رودجرز مدير ليستر "إنها ضربة لنا" آمل أن نتمكن من إعادته إلينا قبل انطلاق فترة الاستعداد للموسم القادم".





من ناحية أخرى، سيغيب لاعب الوسط جيمس ماديسون لمدة أسبوعين بسبب إصابة في الساق.





ومن المقرر أن يحل ليستر ضيفا على واتفورد (المتعثر) بعد غد السبت في المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، حال استمرار المسابقة وعدم توقف مبارياتها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.