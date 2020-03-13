جمال شعبان يكشف حقائق مذهلة للأسبرين

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا منشور عن فوائد الاسبرين والذي يعمل علي منع جلطات القلب والشرايين ولكن له منافع أخرى على الكبد.
ويقول شعبان إن الأسبرين في جرعة أقل من ١٦٠ مجم يوميا يفيد مرضى الكبد سواء الذين يعانون من فيروس B أو C كما أنه يعمل على إيقاف نمو وانتشار سرطان الكبد وذلك وفقا لدراسة نرويجية شملت ١٥ ألف شخص تم متابعتهم لمدة ١٥ عامًا.
وتم النشر الدراسة في مجلة نيو إنجلاند چورنال الطبية وتفسير ذلك فعالية الأسبرين في تحوير الدهون الناشطة حيويًا واللازمة لنمو وتفاقم الخلايا السرطانية والڤيروسات.