جمال شعبان يكشف حقائق مذهلة للأسبرين

ويقول شعبان إن الأسبرين في جرعة أقل من ١٦٠ مجم يوميا

يفيد مرضى الكبد سواء الذين يعانون من فيروس B أو C كما أنه يعمل على إيقاف نمو وانتشار سرطان الكبد وذلك وفقا لدراسة نرويجية شملت ١٥ ألف شخص تم متابعتهم لمدة ١٥ عامًا.