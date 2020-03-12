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حوادث

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
وقعت بعض التشققات والحفر في الأسفلت الخاص بطريق محور 26 يوليو وذلك بسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

حيث رصدت الخدمات المرورية هبوطا أرضيا وتشققات على الطريق قبل نفق الأمن المركزي اتجاه مدينة أكتوبر، 2 متر في 100 متر وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وتبين أن الطقس السيئ خلف بعض القطعات في الأسفلت الخاص بالطريق وذلك بسبب هطول الأمطار المستمر.

وكانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

ورفعت  إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور
هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور
هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور
هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور
هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور
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