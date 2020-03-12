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أخبار البلد

وزير الإسكان يدرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب كميات الأمطار غير المسبوقة

الخميس 12/مارس/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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أخبار البلد
واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الليل بالنهار، فى متابعة جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، لسحب مياه الأمطار بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، والتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد حاليًا.

ونفذ وزير الإسكان ومرافقوه، جولة ميدانية مسائية، للاطمئنان على سير العمل بمحطات رفع الصرف الصحي، ومتابعة أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بالمدينة، استكمالا للمتابعة الميدانية، واجتماعات غرفة الأزمات، التى تم تشكيلها من مسئولى الوزارة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، منذ الساعة الـ٩ صباح اليوم.

ووجه الوزير بضرورة دراسة تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب كميات الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه وقيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، يواصلون الليل بالنهار، فى العمل الميدانى بالشارع، وبذل كل الجهد الممكن، واستخدام كل الإمكانيات والمعدات المتاحة، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة، التى تتجاوز الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بعدة مرات.
وزير الإسكان يدرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب كميات الأمطار غير المسبوقة
وزير الإسكان يدرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب كميات الأمطار غير المسبوقة
وزير الإسكان يدرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب كميات الأمطار غير المسبوقة
وزير الإسكان يدرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب كميات الأمطار غير المسبوقة
وزير الإسكان يدرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب كميات الأمطار غير المسبوقة
وزير الإسكان يدرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب كميات الأمطار غير المسبوقة
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