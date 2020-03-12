فريق من النيابة يعاين حريق الغورية ويأمر بـ 3 قرارات

انتقل فريق من نيابة الدرب الأحمر الجزئية، لموقع حريق محل مفروشات بالمنطقة، لإجراء المعاينة التصويرية للحادث.

وأمرت النيابة فور وصولها رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث للوقوف على أسبابه.





وتستمع النيابة لعدد من شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وبداية اندلاع الحريق وكيفية تأثره بحالة الطقس السيئ التى تضرب البلاد.





كما أمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لأخذ عينات من موقع الحريق لتحليلها لمعرفة ما إذا كان هناك وراءه شبهة جنائية من عدمه.





وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على حريق التهم محل تجارى بالدرب الأحمر فى ظل التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد حاليا.





تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل مفروشات بالغورية دائرة قسم الدرب الأحمر.





على الفور تم توجيه ٤ سيارات إطفاء التي تمكنت من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى المحلات المجاورة.



