عزاء سامح العجمي بـ الحامدية الشاذلية.. الأحد

قررت أسرة الشاعر سامح العجمي تلقي عزاءه يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.
وكتبت زوجته إيمان خليل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عزاء المغفور له باذن الله، ابو أولادي وعشرة العمر الشاعر والمنتج سامح العجمي، يوم الأحد القادم في مسجد الحامدية الشاذلية، أسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة".
سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر مارس لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزهم "الحلو حلو" مع ايهاب توفيق، و"حبيبي" مع باسكال مشعلاني، ودويتو"غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبي" مع أميرة.
كما قدم عددا هائلا من الأغنيات مع الفنان مصطفى قمر ابرزهم "عايشين" و"طال الليل" و"السود عيونه" و"البيانولا"، وقدم أغنيتين مع سميرة سعيد وهما "روحي" و"ليلة حبيبي" وقدم أغنية "سيدي منصور" مع صابر الرباعي، و"أم الخدود" مع محمد منير، وأغنيات فيلم "السلم والثعبان" كاملة مع خالد سليم.