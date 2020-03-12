عزاء سامح العجمي بـ الحامدية الشاذلية.. الأحد

قررت أسرة الشاعر سامح العجمي

تلقي عزاءه يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكتبت زوجته إيمان خليل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عزاء المغفور له باذن الله، ابو أولادي وعشرة العمر الشاعر والمنتج سامح العجمي، يوم الأحد القادم في مسجد الحامدية الشاذلية، أسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة".

سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر مارس لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزهم "الحلو حلو" مع ايهاب توفيق، و"حبيبي" مع باسكال مشعلاني، ودويتو"غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبي" مع أميرة.







