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أخبار العالم

المنازل كنائسنا.. إغلاق أبرشية روما بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:45 م
كنائس أبرشية روما
كنائس أبرشية روما
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شيماء مصطفى
أعلن النائب العام لروما، الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، اليوم الخميس، عن إغلاق جميع كنائس أبرشية روما حتى 3 أبريل المقبل.

ووفقًا لوكالة "كاثوليك نيوز"، كان القداس الجماهيري، تم تعليقه منذ 9 مارس، بجميع أنحاء الأبرشية، لكن ظلت الكنائس مفتوحة للصلاة والأعمال الفردية الأخرى.

ومن المقرر أن يحظر على الجماهير والرعية إلى كنائس روما منذ اليوم، وحتى 3 إبريل المقبل.

وأكد دوناتيس، أن هذا القرار جاء للصالح العام، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، قائلا: "بيوتنا هي كنائسنا في الوقت الحالي".

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الخميس، إلى أكثر من 1000 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 1016 فيما زادت الإصابات إلى أكثر من 15 ألف حالة.

وتعد إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا في أوروبا، ما استدعى إعلان الحكومة وضع البلاد كاملة بالحجر الصحي.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 827 حالة وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة.
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