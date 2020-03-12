المنازل كنائسنا.. إغلاق أبرشية روما بسبب كورونا

أعلن النائب العام لروما، الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، اليوم الخميس، عن إغلاق جميع كنائس أبرشية روما حتى 3 أبريل المقبل.





ووفقًا لوكالة "كاثوليك نيوز"، كان القداس الجماهيري، تم تعليقه منذ 9 مارس، بجميع أنحاء الأبرشية، لكن ظلت الكنائس مفتوحة للصلاة والأعمال الفردية الأخرى.





ومن المقرر أن يحظر على الجماهير والرعية إلى كنائس روما منذ اليوم، وحتى 3 إبريل المقبل.





وأكد دوناتيس، أن هذا القرار جاء للصالح العام، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، قائلا: "بيوتنا هي كنائسنا في الوقت الحالي".





وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الخميس، إلى أكثر من 1000 حالة.