أبرز معالم الإمارات تكتسي بألوان العلم الصيني

اتشحت أبرز معالم ومباني دولة الإمارات، مساء اليوم، بألوان العلم الصيني، في رسائل تضامن تعبر عن عمق علاقة الصداقة القوية بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وعن تضامن ودعم الإمارات لجهود الصين، لاحتواء فيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، هذه هي المرة الثانية خلال ستة أسابيع التي تعبر فيها دولة الإمارات عن تضامنها مع الصين من خلال رسائل عبر معالمها المشهورة مثل "برج خليفة" الذي يعد أطول مبنى في العالم، ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وغيرها من المعالم الرئيسة.





ولفتت الصحيفة إلى أن معالم الدولة الكبرى كانت قد أضاءت بألوان العلم الصيني في 12 فبراير الماضي.





وظهرت على المباني الإماراتية رسائل عديدة كان من بينها بيت شعر صيني مشهور يقول "الصديق الحقيقي يكون دائمًا قريبًا رغم بعد المسافة"، وتقول رسالة أخرى "إن الصين حتمًا ستنتصر في النهاية"، "وإن المسافات الطويلة لا تفرق بين الأصدقاء الحقيقيين".





وكانت مصر أضاءت معالم مصر البارزة بألوان العلم الصيني تعبيرا من مصر عن صداقتها ووقوفها إلى جانب الصين في مواجهة الفيروس الذي استشرى في مختلف دول العالم.