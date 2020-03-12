قبلت 270 توصية.. مصر فتحت بابا واسعا للتفاعل مع آليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان.. تفاصيل

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار و حقوق الإنسان ، تعليقا على اعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف التقرير المصري، وإشادة الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، إن مصر فتحت بابا كبيرا وواسعا للتفاعل بجدية مع أليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بكل وسائله. إن مصر فتحت بابا كبيرا وواسعا للتفاعل بجدية مع أليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بكل وسائله.





وأضاف سعيد عبد الحافظ، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية ذهبت في نوفمبر الماضي بملف مصر عن حقوق الإنسان وأكد رئيس الوفد في ذلك الوقت أن مصر سوف تدرس التوصيات وستقوم بالرد ورحبت بتلك التوصيات.





وتابع: "مصر قبلت 270 توصية من أصل 372 في ملف حقوق الإنسان، والدولة المصرية أكدت أنه هناك توصيتين تقدمت بهما دولتان وهما قطر وتركيا، ليس لهما علاقة بالاتفاقيات الدولية، وأنها سياسية وعدائية وبها مكايدة".





وأكمل سعيد عبد الحافظ: "بعض الدول تستخدم بعض المنظمات للحديث باسم حقوق الإنسان للهجوم على مصر".





واستطرد: "الحكومة المصرية أكدت في تقريرها أنها سوف تقوم بالرد على التوصيات التي لها علاقة بالتزامات مصر الدولية طبقا لاتفاقيات الدولية".