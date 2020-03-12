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أخبار العالم

سيناتور مقرب لـ ترامب يخضع للحجر الصحي.. تفاصيل

الخميس 12/مارس/2020 - 10:52 م
ليندسي جراهام
ليندسي جراهام
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شيماء مصطفى
أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، اليوم الخميس، أنه خضع لحجر صحي طوعي.

وقال جراهام، السيناتور المقرب من الرئيس دونالد ترامب، في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر"، إن دخوله الحجر الصحي، جاء بعد لقاء الرئيس البرازيلي، نهاية الأسبوع الماضي، حيث ينتظر الأخير نتائج فحص فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب جراهام أنه لمزيد من الحذر وبناءً على نصيحة طبيبه، قرر السيناتور الجمهوري خضوعه للحجر الصحي، كما ينتظر نتائج اختبار كورونا، على خلفية وجوده قبل أسبوع خلال زيارة وفد برازيلي أحد أعضائه مصاب بكورونا.

وأكدت صحيفة "او إستادو دي ساو باولو" البرازيلية، اليوم الخميس، أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة الطبية خشية إصابته بفيروس كورونا، يأتي ذلك عقب إصابة وزير الاتصالات بفيروس كورونا.

وكانت الرئاسة البرازيلية، أعلنت أن وزير الاتصالات المصاب بفيروس كورونا، اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، فإن فابيو واجنجارتين، الوزير البرازيلي، اجتمع مع الرئيس الأمريكي في منتجع مارا لاجو، السبت الماضي.

ونشر الوزير المصاب بـ كورونا، صورة على حسابه بموقع "انستجرام"، وهو يقف بجوار ترامب، ونائبه مايك بنس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، إن الرئيس دونالد ترامب لن يخضع لإجراء فحص طبي بعد اجتماعه بمسئول برازيلي ثبتت إصابته بفيروس كورونا في وقت لاحق من اليوم، الخميس.

ووفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس" الأمريكية، أكدت جريشام اليوم، الخميس، أن البيت الأبيض على علم بالتقارير، مؤكدة أنه لا يتطلب الاختبار في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أنه لم يكن لـ ترامب ونائبه مايك بنس أي تفاعل تقريبًا مع المسئول البرازيلي.
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