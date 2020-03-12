بعد وفاة سيدة بكورونا وقدوم متوفى من إيطاليا.. مسح شامل لقرية السماحية بالدقهلية



وقال المصدر إنه فور إعلان الوزارة رسميا عن وفاة السيدة، وردت تعليمات بإرسال طاقم طبي كامل من إدارة الطب الوقائي بالوزارة مع فحص جميع الأهالي المقيمين بالمنازل المحيطة بالمنزل السيدة المتوفاة، خاصة أن هناك مصريا توفى بإيطاليا بفيروس كورونا من أبناء القرية، وكان قادما مع جثمانه زوجته، فضلا عن إجراء مسح للأهالي بالكامل والتوصل إلى سبب الإصابة.



كانت وزارة الصحة أصدرت بيانا أعلنت فية وفاة السيدة بعد أن استقبلها مستشفى صدر المنصورة، وهى تعاني من التهاب رئوي حاد أمس، الأربعاء، وتم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد مساء أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.





وأكد المصدر أنه تم حجز 10 أشخاص من المخالطين للحالة بعد أخذ عينات منهم وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية.

أكد مصدر بمديرية الصحة بالدقهلية أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، كلفت بتشكيل وفد طبي من إدارة الطب الوقائي بالوزارة، وسرعة التوجة إلى قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وعمل مسح شامل للأهالي وتتبع مصدر إصابة السيدة عطيات محمد إبراهيم، 60 عاما، والتى لفظت أنفاسها متأثرة بفيروس كورونا وتبين إيجابية عينة التحليل التى جرى تحليلها بمعامل وزارة الصحة.