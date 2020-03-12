بسبب تجمعات مياه الأمطار.. إغلاق نفق البستان بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا إغلاق نفق البستان بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي " طريق الجيش"، بالتنسيق مع إدارة المرور، نظرا لوجود تجمعات من مياه الأمطار.
وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوي من تجمعات مياه الامطار اوحدوث حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية:
(2320001 & 2342200) الخط الساخن 114
كانت إدارة المرور بمحافظة المنيا قد أعلنت عن غلق طريق الصعيد الصحراوي الشرقي " طريق الجيش" من مدخل المنيا، في اتجاه طريق الجيش المتجه إلى محافظة أسيوط، وكذلك وصلتي بني حسن وملوي، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن يكون الطريق الصحراوي الشرقي القديم هو البديل للسائقين واغلاق طريق المنيا – راس غارب "من مدخل المنيا والشيخ فضل".