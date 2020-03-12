بسبب تجمعات مياه الأمطار.. إغلاق نفق البستان بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا إغلاق نفق البستان بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي " طريق الجيش"، بالتنسيق مع إدارة المرور، نظرا لوجود تجمعات من مياه الأمطار .





وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوي من تجمعات مياه الامطار اوحدوث حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية:

(2320001 & 2342200) الخط الساخن 114



