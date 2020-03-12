رغم سوء الأحوال الجوية.. المصري يواصل تدريباته اليومية استعدادا للزمالك

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته اليومية على الملعب الفرعي باستاد برج العرب استعدادًا لمباراته المؤجلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الأحد على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية ، رغم السيول والأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد حاليًا.





جاء المران الذي استمر لما يقرب من 75 دقيقا قويا للغاية ، حيث اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية.





وشهد المران مشاركة اللاعب عمر كمال عبد الواحد بعد حصوله على راحة سلبية أمس لشعوره ببعض الألام في العضلة الضامة ، كما شهد المران كذلك مشاركة الحارس الناشئ عمرو البغدادي الذي تم استدعاؤه للانتظام في تدريبات حراس المرمى الفريق تحت إشراف الكابتن أيمن بسيوني مدرب حراس المرمى.



