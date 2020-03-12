الفيفا يقرر تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي، أنه تقرر تأجيل مُباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".





وجاء هذا القرار في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يهدد حياة الملايين، منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية قبل نهاية العام الماضي؛ وتسبب في إصابة 13 ألف شخص في حوالى 110 دول في العالم، وأدى إلى وفاة 4590 شخصًا.





وقال الفيفا في بيانه: "بعد التشاور مع (كونميبول) اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قرر فيفا تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم".





وأضاف البيان: "المُباريات التي كان من المُقرر إجراؤها خلال فترة التوقف الدولي في الفترة ما بين 23 إلى 31 مارس 2020، ستلعب في وقت لاحق".





وواصل: "ستتم مناقشة تفاصيل المُباريات المؤجلة والإعلان عن المواعيد الجديدة قريبًا".





وأتم البيان: "سيواصل فيفا تقييم الوضع فيما يتعلق بـ كوفيد 19، وسيقرر ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التغييرات في جدول التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في أمريكا الجنوبية، بهدف حماية صحة وسلامة جميع المُشاركين".



