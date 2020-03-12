الإبراشي: الشعب التحم مع الدولة ضد ثورة الطبيعة



حالة أثنى الإعلامي وائل الإبراشي على التزام المواطنين المنازل وعدم الخروج حسب تحذيرات الدولة بسببحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تضرب البلاد، مضيفا أن كل المحافظات كان فيها حالة إعلان الاستعداد للأزمات.

وأضاف الإبراشي، في برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي"، مساء اليوم الخميس، أن عددا كبيرا من المواطنين كانوا متضامنين مع الحكومة، وحدثت حالة من الالتحام والتجانس بين الدولة والمواطنين، لافتا إلى أن مصر تواجه ثورة الطبيعة من خلال حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي نعيشها.

وفي السياق نفسه أشار مقدم برنامج "التاسعة"، إلى أن هناك شكوى من المواطنين بانقطاع الكهرباء والماء اليوم الخميس وخلال الهطول الغزير للأمطار، مؤكدا أن هذا الأمر متوقعا في ظل الظروف الجوية الحالية.

وأضاف الإبراشي، أنه كان هناك مصارحة وشفافية بشأن الأحوال الجوية، والمواطنين يعيشون في حالة من الترقب والانتظار والمتابعة وحالة من الاطمئنان بسبب أن الحكومة وما تقدمه في هذه الأزمة من مجهود كبير، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة استطاعت إدارة الأزمة.

وأشار مقدم برنامج "التاسعة"، إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والمواطنين في أزمة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.