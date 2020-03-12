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إيطالي عاشق لمصر يزين مجمع التحرير ومباني هامة بصور فناني الزمن الجميل.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 11:57 م
مصور فوتوغرافيا الإيطالي
مصور فوتوغرافيا الإيطالي كارمينيه كارتولانو
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كـريـم الـخـطـيـب
استضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال تقديمها فقرة جديدة من برنامجها "معكم مع منى الشاذلي" مصور فوتوغرافيا الإيطالي كارمينيه كارتولانو، ليكشف حبه وعشقه لمصر وتزيينه لمباني وسط البلد كنوع من البهجة.


وقال " كارتولانو " خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" إنه متواجد في مصر لأكثر من 20 عاما منذ عام 1999، موضحا أنه جاء إلى مصر لهدف دراسة اللغة العربية، بعد أن تعلم مبادئ اللغة العربية في إيطاليا.


وأضاف مصور فوتوغرافيا الإيطالي، أنه يسنطيع أن يتحدث باللغة العربية الفصحى والعامية المصرية، مشيرا إلى أنه قبل أن يأتي إلى مصر زار العديد من البلدان العربية ولكنه لم يشعر بالدفء والراحة كما شعر بهما في مصر وشعبها، متابعا: "أول يوم جئت الي مصر حسيت اني في بيتي".


وأشار إلى أن مصر بها سحر يجذب اي سائح او زائر يأتي إليها ويشعر بالدفء والحب من شعبها، فضلا عن الأماكن التي يتذكر فيها كل شيء جديد مع الشعب، مضيفا :"أنا أحب كل الشعب المصري".


وأوضح أنه يريد أن يقوم بالرسم على مبان وجدران في محيط مجمع التحرير، مؤكدا أنه يعشق القاهرة ويسعى إلى تزيينها لتزيد جمالها من خلال رسمة جميلة لاعطاء روح وبهجة للمكان بصور فناني الزمن الجميل .
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