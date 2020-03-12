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فن

ديانا حداد تدشن حسابًا على سناب شات

الخميس 12/مارس/2020 - 11:39 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن انضمامها إلى تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، بتدشين حساب جديد لها، دعت متابعيها لمتابعته. 

وكانت، الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديد من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

صورت ديانا حداد، الأغنية بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بجميع تفاصيل أغنية "ما حد يحس بالعاشق" وقالت إنها بذلت جهدًا كبيرًا من أجل إظهارها بهذا الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور ويسمعه بالنتيجة النهائية كأغنية متكاملة صوتًا وصورة، مؤكدة أنها تمس الأحاسيس وتحرك القلوب عشقًا.

وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به. 


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