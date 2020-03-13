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أصل الحكاية

بعد حصولها على وسام فرنسي رفيع .. تعرف على مسيرة السفيرة المصرية ندى دراز

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:00 ص
السفيرة ندى دراز
السفيرة ندى دراز خلال تكريمها
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أماني إبراهيم
ضمن سلسلة نجاح المصريين داخل وخارج مصر، حصلت السفيرة ندى دراز، سفيرة مصر في مالطا وعضو المجلس القومي للمرأة على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي بدرجة فارس من السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا في جمهورية مصر العربية، خلال الحفل الذي أقيم بمقر السفارة الفرنسية في القاهرة.

شجاعة السفيرة ندى دراز في توليها مهام عملها، واهتمامها بالملفات الحيوية كان سببا في تقلدها هذا الوسام، كما أوضح السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر خلال كلمته موجها الشكر للسفيرة ندى دراز، خاصة وأن تقلدها وسام وسام الاستحقاق الفرنسي بدرجة فارس تقديرا لتاريخها الطويل المشرف ودورها المهم في توطيد العلاقة بين مصر وفرنسا خلال عملها السابق كقنصل عام لمصر في فرنسا.


ويرصد «صدى البلد» التاريخ المشرف للسفيرة المصرية ندى دراز، والتي تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثم استكملت دراستها بحصولها على الماجستير في الآداب، ودراسات الشرق الأدنى والشرق الأوسط من جامعة لندن في عام 1991، وشغلت العديد من المناصب الرفيعة في كل من وزارة الخارجية المصرية والخارج، وفقا لما ذكر في السيرة الذاتية للمتحدثين لندوة عقدت في عام 2019 "foreignandeu.gov".

والسفيرة دراز هي عضو في المجلس القومي للمرأة في مصر، وسفير ونائب مساعد الوزير للشؤون الخارجية الفرانكفونية بوزارة الخارجية في مصر، وكانت قد عملت السيدة دراز قنصلًا في باريس منذ عام 2010 إلى 2014، وكانت نائب رئيس البعثة بتونس منذ عام 2005 إلى 2009.

حصلت السفيرة ندى دراز على شهادات ودبلومات من القاهرة، باريس، مالطا، جنيف وتورين، في مجالات تخصصها تشمل حقوق الإنسان والمفاوضات الدولية، بناء القدرات القيادية، المرأة والقيادة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتكامل والتنمية، فضلا عن قدرتها على الحديث باللغات العربية، الفرنسية، الإنجليزية بطلاقة.

ساهمت السفيرة ندى في توطيد العلاقات الفرانكفونية خلال توليها منصب نائب مساعد لوزير الخارجية لشؤون الفرانكفونية، وتعاونت مع السفارة الفرنسية بالقاهرة والمركز الثقافي الفرنسي.

من جانبها وجهت السفيرة ندى دراز بالشكر والتقدير والاعتزاز إلى دولة فرنسا وإلى السفير الفرنسي بالقاهرة لتكريمها وتقليدها هذا الوسام الرفيع  لدورها في ملف الشؤون الفرانكفونية، مستعرضه تدرجها في وزارة الخارجية خاصة وأنها عملت في ملف الشؤون الفرانكفونية لأعوام عديدة وذلك قبل توليها منصب نائب مساعد لوزير الخارجية لشؤون الفرانكفونية في الفترة من 2014-2017.
بعد حصولها على وسام فرنسي رفيع .. تعرف على مسيرة السفيرة المصرية ندى دراز
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