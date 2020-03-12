قرارات عاجلة من الاتحاد الأوروبي بشأن دوري الأبطال لتجنب كورونا

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر بين نجوم كرة القدم، خاصة أنه بات يهدد بإلغاء المنافسات الرياضية محليًا وقاريًا.





التقارير الصحفية والأنباء الرسمية، أشارت منذ ساعات إلى أن عددا من اللاعبين في ألمانيا وإيطاليا، بالفعل تم إصابتهم بفيروس الكورونا.





وأعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل موقعة مانشستر سيتي وريال مدريد، الأمر الذي انطبق كذلك على لقاء يوفنتوس وليون.



