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رياضة

قرارات عاجلة من الاتحاد الأوروبي بشأن دوري الأبطال لتجنب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر بين نجوم كرة القدم، خاصة أنه بات يهدد بإلغاء المنافسات الرياضية محليًا وقاريًا.

التقارير الصحفية والأنباء الرسمية، أشارت منذ ساعات إلى أن عددا من اللاعبين في ألمانيا وإيطاليا، بالفعل تم إصابتهم بفيروس الكورونا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل موقعة مانشستر سيتي وريال مدريد، الأمر الذي انطبق كذلك على لقاء يوفنتوس وليون.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، كشفت أن يويفا ينوي إيقاف منافسات دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر، بجانب الدوري الأوروبي. وفي تلك الحالة، سيكمل الاتحاد الأوروبي البطولة لكن تقام مباريات الأدوار المقبلة من مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب.
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